ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ರಂಜಾನ್‌ ಮಾಸ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದ ಜನ, ವಿವಿಧ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ. ಹಣ್ಣು, ಖರ್ಜೂರ, ಸಮೋಸ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ದಂಡಿ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 28 ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ಹೊಟೇಲ್ಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟೇಲ್, ಮಳಿಗೆಗಳು ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಂಜಾನ್ ಮಾಸವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸವಿರುವ ಜನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೋಜಾ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಖರ್ಜೂರ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ, ಜ್ಯೂಸ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರ್ಯೂಟ್ಸ್, ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಟೋಪಿ, ಬುರ್ಖಾ, ಸೀರೆ, ಬಳೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಮೆಹೆಂದಿ ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ಕೂಡ ಆಗದಷ್ಟು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೂ ಆಗಮಿಸಿ ರಂಜಾನ್ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ಸವಿದು ಸಂತಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಾನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರೋಜಾ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ತಾವು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಕಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಳ್ಳವರು ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹಬ್ಬವೂ ಹೌದು.

ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಗಿದೆ.