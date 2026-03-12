ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕರ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>