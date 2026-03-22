ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ: ಗಾಯಾಳು ಸಾವು

ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮನೆವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಣ್ಣಮಾಬುಸಾಬ್ (51) ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಜಿಂದಾಲ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಬಾನಿ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಸಿಫ್ ಅಲಿಯು ಖಾಲಿಯಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದು ತುಂಬಿದ ನೂತನ ಸಿಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಸಿಲೆಂಡರ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಕಂಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮಾಬುಸಾಬ್ (55) ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆ, ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿಂದಾಲ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಗೌರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಡೂರಿನ ಮಯೂರ ಎಚ್ ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು, ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>