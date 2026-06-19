ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಸಂಡೂರು: ಅರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತೆಲ್, ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಗುರುವಾರ ಗ್ರೇಡ್ -2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಧಾ ಅರಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕುಡುತಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ 7 ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು 12,887 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಭೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಮೋಸದ ಭೂಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆ.ಎಂ.ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ, ಎ.ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್. ಶಂಕಣ್ಣ, ಎಸ್. ಕಾಲುಬಾ, ಪಿ.ರಮೇಶ, ತಾಯಪ್ಪ, ಹಂಪಯ್ಯ, ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ, ಅರ್ಜುನ, ಈರಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-25-651356825</p>