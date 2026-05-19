ಸಂಡೂರು | ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

<p><strong>ಸಂಡೂರು</strong>: ಪಟ್ಟಣದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಮಯರ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಮೇರ್ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಸಹಿತ ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ವನಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಊರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>₹3ಲಕ್ಷ 95 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 105 ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, 700 ಗ್ರಾಂ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ₹10,000 ನಗದು ದೋಚಿ ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ ವನಜಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-25-448891504</p>