ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ: ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡತಿನಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ ನೂತನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಡತಿನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಜಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಸತ್ಯಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಜಮೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ್, ಹೋಳಿಗೆಸಿದ್ದಪ್ಪ, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಪಂಪಣ್ಣ, ಗೊಲ್ಲರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರಮೇಶ, ಮಾರೇಶ, ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ಮಹೇಶ, ಸ್ವಾಮಿ, ಖಾದ್ರಿ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>