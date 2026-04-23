ಸಂಡೂರು: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಯುವತಿ ಸಾವು

<p>ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷತಾ (18) ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿ ಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರು ವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಡಿಲಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ: ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೌಲತ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರೈತನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೌಲತ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿ ನಾಗಿದ್ದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ , ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 ಎ ಬಳಿಯ ದೇವಿನಗರ ಹಾಗೂ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ಎಂ.ಸೂಗೂರು, ಅರಳಿ ಗನೂರು, ಪಪ್ಪನಾಳ್, ಬಲಕುಂದಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಇದೆ ಮಳೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ರೈತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ವಿವರ: ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 0.58 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸಿರಿಗೇರಿ 0.13 ಸೆಂ.ಮೀ, ಎಂ.ಸೂಗುರು 1.94 ಸೆಂ.ಮೀ, ಕರೂರು:- 3.64 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾ ಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ: ಭತ್ತ, ಪಪ್ಪಾಯಗೆ ಹಾನಿ</p>.<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 180 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹರವಿ, ಹರವಿ ಬಸಾಫುರ, ಕುರುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀರಬ್ಬಿ, ನವಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಎಕರೆಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಹಿರೇಮಲ್ಲನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಂದಾಯ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಪರದೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಬರ ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ನವಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-25-1923176822</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>