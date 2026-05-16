ಲಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಚಾಲಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಿ ಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿಯ ಕೊಲ್ಲರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಎರಡು ಅದಿರು ಲಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜರುಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಭರಮಪ್ಪ, ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೂಡ್ಲಿಗೌಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಭರಮಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಕೂಡ್ಲಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಡೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದಿರು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯು ಸಂಡೂರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅದಿರು ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಲಾರಿಗಳು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ