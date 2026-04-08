ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್: ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ

<p>ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಗುಂಪು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಬಳಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಟ್ಟು 2.87 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಯಾದ 450 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು, 20 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗುಂಪು ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂದಾಜು ₹20 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಡೂರಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಾಲಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ</p>.<p>ಕುರುಗೋಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ಬಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುರುಗೋಡು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕುರುಗೋಡಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-25-9489857</p>