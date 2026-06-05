ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ವಿಚಾರಗಳು

<p>ಸಂಡೂರು: ‘ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಸಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇತಿಹಾಸದ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಶೋಷಿತ ಹಾಗೂವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನೂ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಶಿಧರ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಎಂ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-25-1339367105</p>