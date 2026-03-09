ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸೀಮಂತ

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ</strong>: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಹಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಟಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಈ. ತುಕಾರಾಂ, ‘ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಟಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎನ್.ಟಿ. ಗಂಗಮ್ಮ, ಡಿಸಿಎಫ್ ಅನುಪಮ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಕೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರ ತಾಯಿ ಓಬ್ಬಮ್ಮ ಎನ್.ಟಿ. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ಎನ್.ಟಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಎನ್.ಟಿ. ಸುಜಾತ, ಎನ್.ಟಿ. ಗಂಗಮ್ಮ, ಎನ್.ಟಿ. ಲತಾ, ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕವಿತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಗುರುಸಿದ್ಧನಗೌಡ, ತಳವಾರ ಶರಣಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್, ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ಇದ್ದರು. </p>