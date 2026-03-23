ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಸಭೆ ಎನಿಸಿರುವ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಂತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆಯಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಗಂಗಾಧರ ಅವರು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯುಟೇಶನ್, ಫಾರಂ ನಂ.3ರಂತಹ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ನೀರಸವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಚೇರಿಯ 36 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಯಂತೆ 236 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಇರುವುದು 101 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಗ್ರೂಫ್ ಎ- ಮುಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ-4, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆ-1, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ-3, ಗ್ರೂಫ್ ಸಿ- ಮುಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ-67, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆ-28, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ-39, ಗ್ರೂಫ್ ಡಿ- ಮುಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ-162, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆ-69, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ-93, ಉಳಿದಂತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಸಗುಡಿಸುವುದು, ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳ ಮೂಲಕ ಕಸವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಬಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕಸಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಭಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ನಿವೇಶನದ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಸೇರಿ ನಾನಾ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>