ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ: ಬಡವರಿಗೆ ವರದಾನ

<p>ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ‘ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಾಲಯ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಬಿ.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೀರಾ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂ ಹತ್ತಿರದ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಾಲಯ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ತೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯರೋಗ, ನರರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧ ವಿತರಿಸಿದರು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಿಖಿಲ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ, ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಚಿನ್, ಸಪ್ತಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಲಾಷ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-25-1303125166</p>