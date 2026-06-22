ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಮುಖ್ಯ ದಾನಿ ಗೊಟ್ಟಿಪಾಟಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯರ್ಲಗಡ್ಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಮೇಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಿಕ್ಕಿಲಿನೇನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಂ.ಆರ್.ಆರ್. ಚೌಧರಿ ಖಜಾಂಚಿ, ಪೆಂಡ್ಯಾಲ ಬಸವರಾವ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದ್ರೋಣವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ತಾತಿನೇನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು, ಕಾಜ ರಮಣ ಭೋಗವಳ್ಳಿ, ವೀರಬಾಬು, ಗುಡಪಾಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ವೀರವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೇಮುಲಪಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರಬಾಬು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಗೊಟ್ಟಿಪಾಟಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಜೇಂದ್ರಮ್ಮ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಲಾಡಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್, ಕೊನೆರು ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಜ ಸುರೇಶ್, ನರ ಮುರಳಿ, ಗಣೇಶ್, ಕಾಜ ಕಿಶೋರ್, ನರ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಶಿವಾಜಿ, ನಂಚರಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-25-556743500</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>