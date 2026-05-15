ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಧೀನ: ಹರ್ಷ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: 'ಗೈರು ಪಟ್ಟಾದಾರರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆದೇಶವು ಸಂಘದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಘದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿಯು ಗೈರು ಪಟ್ಟದಾರರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝಬೇರ್ ಅವರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪಹಣಿ ಕಾಲಂ 9 ಮತ್ತು 12(2)ರಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಮಾರುತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್.ಗಾಳೆಪ್ಪ, ಎಂ.ದುರುಗಪ್ಪ, ಜಿ.ತಿರುಮಲ, ಯು.ಹನುಮೇಶ್, ಗಡಿಗಿ ವಿರೇಶ್, ಗಾಳೆಪ್ಪ, ಕಾಕೇರು ಬಸಪ್ಪ, ನಾಡಿಗರ ವಿರೇಶ್, ಕಾಕೇರು ಓಬಳೇಶ, ಜಿ.ರಾಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>