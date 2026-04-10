ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು: ಚನ್ನವೀರ ಶ್ರೀ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: 'ಎಡೆಯೂರು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು' ಎಂದು ಪಾಲ್ತೂರು ಕಲ್ಲುಹೊಳೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶರಣ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಸವಮ್ಮ ಅವ್ವನವರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ, ರಥೋತ್ಸವd ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಎಡೆಯೂರು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪುರಾಣ' ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಲೋಕದ ಜನರ ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಉದಯಿಸಿದರು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ನೈತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದವರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು' ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆದೋನಿಯ ಮಂಡಗಿರಿ ಕಲ್ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧದೇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಡಿನಾಡ ಸಾಹಿತಿ ನಾ.ಮ. ಮರುಳಾರಾಧ್ಯರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ನಾ.ಮ. ಜಗದೀಶ್ ಗವಾಯಿಗಳ ಪುರಾಣ ವಾಚನ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ವಾಯಲಿನ್ಗೆ ವಂದಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ್ ತಬಲಾಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಬಸವರಾಜಯ್ಯತಾತ, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯತಾತ, ಎನ್.ಎಂ. ಕಲಿಗಣನಾಥ, ಚಂದ್ರಗೌಡ, ಹುಸೇನಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-25-187481414</p>