ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರಸಭೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಕಲ್ಮಷವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ
ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆಯು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಂದಿಸುವಾಗ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಗಂಗಾಧರ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ, ನಗರಸಭೆ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
7 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ, ಶಾಸಕರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಎಂ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.