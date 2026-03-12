ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಸಹಪಾಠಿಗಳ ದಾಂಧಲೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಷ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಗರದ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ ಅರವಿಂದ ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.30ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಎಚ್ಒಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್:</strong> ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಅರವಿಂದನ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಎಚ್ಒಡಿ) ಅಂಬರೀಶ ಅವರ ವಿರುದ್ಧಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಎಚ್ಒಡಿ ಅಂಬರೀಶ ಅವರು ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮೆದುರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅರವಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂಬರೀಶ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರಿವಿಂದನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಅರವಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಶ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಣೆ</strong>: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದನ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅವರೂ ಅರವಿಂದನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರೆ, ಮರುದಿನ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನೂ ವಾಜಾ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>