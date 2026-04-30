ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳಸಾರೋಹಣ, ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ, ಮಹಾಗಣಪತಿ, ನಾಗದೇವತಾ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಭ, ಏಕಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ನೂತನ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದದಿಂದ 101 ಕಳಸ ಹಾಗು ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ರುತ್ವಿಗ್ವರಣ, ಗಣಹೋಮ, ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಹೋಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಕಂರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬುಧವಾರ ಜರುಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>