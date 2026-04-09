ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: 'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏ.20ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾಳಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಗ್ಗೂರು ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಪಂಪಾಪತಿ, ಮುರುಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ, ಈರಣ್ಣ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ವಿನಯ್, ಸುಧಾಕರ್ ಶಾಬಾದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>