ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ

<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾರೆಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಜೀರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಿಡ–ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ದರಾದ ಬಾಕಡೆ ಈರಯ್ಯ, ಹಾಗಲೂರು ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಗೋಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೂಗಾರ್ ಬಸವರಾಜ್, ವಿ.ಹನುಮೇಶ್, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗೌಡ, ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಂದ್ ಬಾಷ, ಬಸವರಾಜ್ ಗೌಡ, ಕುರುಬರ ಶೇಖರಪ್ಪ,ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ, ದಾದು, ಕೆ.ಹನುಮೇಶ್, ಮಂಜು, ಮಲ್ಲಯ್ಯ,ಜೀರ್ ಮಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಕಯ್ಯ, ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-25-318810317</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>