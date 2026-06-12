ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಸಂಗದ ಆನಂದವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ - ಗಾಜಿ ಹುಸೇನ್ ಪೀರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ : ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪರಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಜಿ ಹುಸೇನ್ ಪೀರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬೂದುಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಪೀರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೂದುಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಣ್ಣ ಶೇಕಣ್ಣ, ಪೀರಾಭಾಷಾ, ಪಕ್ಕೀರಣ್ಣ, ವಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಶೇಕಣ್ಣ, ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-25-1544802353</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>