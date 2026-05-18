ಕಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ ಶಿಬಿರ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಗೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಣ್ಣಿನ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವೈದ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶೂನ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿರಿಗೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದಟನೂರು, ಶಾನವಾಸಪುರ, ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಉತ್ತನೂರು, ಕರೂರು, ಎಂ. ಸೂಗೂರು, ನಡವಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ಜನರು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯ್ಮೆಯಾದ 86 ಜನರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರತ್ಯುನ್ಯ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ, ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ, ಸತೀಶ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಸಾದಿಕಲಿ, ಶೃತಿ, ಷಣ್ಮುಖ, ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>