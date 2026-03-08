ಕುರುಗೋಡಿನ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ: ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಹೆರಿಗೆ

<p><strong>ಕುರುಗೋಡು</strong>: ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ (ಹೆರಿಗೆ) ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು.</p>.<p>ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಸೂತ್ರ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕುರುಗೋಡು ಜನ. </p>.<p>ಕುರುಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 1970ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು.</p>.<p>ಕುರುಗೋಡು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ ವಾಸವಿರುವ ನೆರೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ವೃತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಸೂತ್ರ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಈವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಗುವು ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ನನ್ನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ ಎಂದು ದೇವಿರಮ್ಮ ಎಂಬುವವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರು ಹೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜಮ್ಮ.</p>.<p>ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇವರ ತೊಂದರೆ ನೋಡಲಾಗದೆ ಕರೆದವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ, ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪ್ರಭು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂರಿಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1000 ಮಾಸಾಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.</p><p>-ಪಿಂಜಾರ್ ರಾಜಮ್ಮ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>