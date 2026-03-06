ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ballari

ಸಾಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ಪತ್ರ: ತುಕಾರಾಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:18 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:18 IST
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಬೇಕು 
–ಇ. ತುಕಾರಾಂ  ಸಂಸದ
Bellary

