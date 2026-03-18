ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ರೈತ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಲದಂಡೆಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ರೈತ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಪ್ಲಿ, ಕುರುಗೋಡು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಳ್ಳಗಳು, ಹಗರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ರೈತರು ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಲದಂಡೆ ಕೆಳಹಂತದ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೌಡ, ವೀರಭದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಪಂಪಾತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>