ಬಳ್ಳಾರಿ | ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಲು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು, ಬಾಳೆ ಕಂದು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಹೋಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇಳೆ–ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಜನ ಖರೀದಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80, ರೋಜಾ ₹60, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ₹300, ಸುಗಂಧರಾಜ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹500, ಹಾರ ₹150, ಕನಕಾಂಬರ ಮೊಳ ₹40, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳ ₹50 ಇದ್ದು ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನ ಮೂಗುಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಖರೀದಿಗೆ ಜನರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ಈದ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಯುಗಾದಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ 'ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂದೆ–ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಮನಾಥನಿಗೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯ ಅಭಿಷೇಕ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ರಶ್ಮಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ವಿಸ್ಮಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹುಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಲ್ಲನಿಂದ ಹುಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದ ಸೋಮನಾಥ ಎಂಬಾತ ಕ್ರಿ.ಶ. 1088ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸನದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೇವಲ 300 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ.