ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
‘ಯೂನಿಯನ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌’ ದಂಧೆ: ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ

ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಲಾರಿಗಳು 
ಸಂಡೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 
–ಸುಮನ್‌ ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್‌ಪಿ 
