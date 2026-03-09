‘ಯೂನಿಯನ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌’ ದಂಧೆ: ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ‘ಗಣಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ’ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕಟಿಂಗ್ (ಟನ್ನೇಜ್) ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಂಧೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ‘ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್’ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಗಣಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೋರನೂರು ಮತ್ತು ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ‘ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್’ ಪದ್ಧತಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ. </p>.<p>‘ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್’ ಎಂದರೆ, ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಮೇಲೆ ₹1 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿ 20 ಟನ್ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟನ್ಗೆ ₹1ನಂತೆ 20 ಟನ್ಗೆ ₹20 ಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಿರು ಸಾಗಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಾಗಣೆದಾರನಿಂದ ಈ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆದಾರರೂ ಗಣಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ‘ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ’ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಸಂಘದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ಜೇಬಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಹೀಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಕೆಲ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಚೋರನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಹಗರಣವೊಂದನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು ‘ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಗಳೇನಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ (ಸಂಡೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 5,000 ಸಾವಿರ ಲಾರಿಗಳು ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 20 ಟನ್ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಾರಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ₹20 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, 5,000 ಲಾರಿಗಳಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹30 ಲಕ್ಷದಂತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3.60 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೆಲ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಂಧೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಫಿಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್’ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್:</strong> ‘ಸ್ಕಂದಿಗಿರಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ, ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ’ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ‘ಟನ್ನೇಜ್’ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ₹74,96,000 ಅನ್ನು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಫೆ. 26 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 20 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಾಗಣೆದಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಆತನಿಂದ ಟನ್ಗೆ ₹5ನಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹5.35 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಡೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾ.3ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ‘ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ’ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್. ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ. ಎಂಬ ಡಿಸ್ಕೌಂಟರ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>‘ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್’ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿ </strong></p><p>ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಾಗಣೆದಾರ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ. ಆದರೆ ಹಣದ ತೀವ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಅದಿರು ಸಾಗಿಸಿದ ಟ್ರಿಪ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ‘ಡಿಸ್ಕೌಂಟರ್’ಗಳೆಂಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಆತನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟರ್ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹಣ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪಟ್ಟಭದ್ರರನ್ನು ಹುರಿಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p> <strong>ಪರಿಹಾರ ಏನು? </strong></p><p> ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಂದು ಸಾಗಿಸಿದ ಸರಕಿಗೆ ಅಂದೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ‘ಟನ್ನೇಜ್’ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೋರಾಟಗಾರರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಸಂಡೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್ಪಿ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>