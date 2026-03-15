ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿ.ವಿ|ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ: ತನಿಖಾ ವರದಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾರಾಟ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ಡಿ.ಎಸ್ ಶಿಂಧೆ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

2022ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ 10 ಸಾವಿರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಡಿಸಿ 2200001–ಡಿಸಿ2210000), 2023ರ ಅ. 19ರಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ 15 ಸಾವಿರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು (ಡಿಸಿ 230001–ಡಿಸಿ 2315000), ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಷರಾ ಬರೆದಿದೆ. 

25 ಸಾವಿರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿ 2022 ಜುಲೈ 22 ಎಂದು ಇದ್ದರೂ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 2023ರ ಮೇ 11. ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ 2023ರ ಅ. 06 ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಈ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಪಿ. ಅಲಗೂರ ಅವರು ಮರುಮಂಡನೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಕಡತವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಹೊಸ ಕಡತವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಆನಂತರ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೇ 25 ಸಾವಿರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಹೇಬ್ ಅಲಿ ಎಚ್. ನಿರಗುಡಿ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ 2023ರ ಸೆ.09ರಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗದ ಕಡತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ, ₹1,32,750 ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಾಮಪನ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಪಿ. ಓಲೇಕಾರ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. 

ಹೀಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದ 25 ಸಾವಿರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 2216 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನೂ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 

ಮತ್ತೆ 50 ಸಾವಿರ ಖರೀದಿ: ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ 50 ಸಾವಿರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೂ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಸಹಾಯಕ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು, ಉಪಕುಲಸಚಿವರು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಮೇಶ ಓಲೆಕಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. 

ಈ ವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗದ ಎಫ್ಐಆರ್ 

ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಹಗರಣವನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ