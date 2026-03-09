ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸದೃಢ: ನಸ್ರೀನ್‌ ಶಕೀಬ್

<p><strong>ಸಿರುಗುಪ್ಪ:</strong> ‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಸ್ರೀನ್ ಶಕೀಬ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಜೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಚುಟುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕೀಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಮೈನಾವತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಕೀಲ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>