ಗಾಣದ ಉದ್ಯಮ ಕನಸು ನನಸು: ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮೇಕಾ ರಜಿನಿ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೃಷಿಯೇತರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಿರು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದೇವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿವಾಸಿ ಮೇಕಾ ರಜಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವವರು 'ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಯಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಎಂ.ಇ) ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಎಸ್.ಬಿ.ಐ) ಶಾಖೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣದ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ₹ 3.84 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶೇ 35ರಷ್ಟು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಜನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣದ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಂಗಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕುಸುಬೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 250 ಲೀಟರ್ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ, 30 ಲೀಟರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, 50 ಲೀಟರ್ ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ತಿಪಟೂರಿನಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಕುಸುಬೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಎಳ್ಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ 9 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಹಿಂಡಿಯಿಂದ(ಕೇಕ್) ಬಂದ ಹಣ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಡಿಯಿಂದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಗಾಣ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ

ಮಿಷನ್(ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ)ನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 40ಪೈಸೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹3ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 24 ತಿಂಗಳು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 13320 ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಾಶಂಕರಿ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರಹಗಾರರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟ

ರಜನಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೇಜಾನ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಎಂ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್