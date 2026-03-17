ಯಡಿಹಳ್ಳಿ: ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್ ಬಾದಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಪಾತ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೂಜ್ಯರ ಕಾರ್ಯ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಲಿಂಬ್ಯಾನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಹಬ್ಬಿಸುವ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಪಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ರಕ್ಷಿತ್, ಹೇಮಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುನೀತಾ, ಸೇವಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಇದ್ದರು.