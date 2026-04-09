ದರ ಏರಿಕೆ ಜಟಾಪಟಿ ಸುಖಾಂತ್ಯ

ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟರ್ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದರ ಏರಿಕೆ ಜಟಾಪಟಿ ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿಯಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 0 ಯಿಂದ 1 ಸಾವಿರ ಅಡಿಗೆ ₹1.80 ಲಕ್ಷ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ವೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಬೋರ್ವೇಲ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು,ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕ ಚನ್ನಕೇಶವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್, ಆಯಿಲ್, ಹ್ಯಾಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹ 1.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 0–1 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಳೆ ದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವೇತನ, ಊಟ, ಲಾರಿಗೆ ಇಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾರಿಗಳ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಏಜೆಂಟರು ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಏಜೆಂಟ ಜಗದೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ರಿಗ್ ಮಾಲೀಕ ಚನ್ನಕೇಶವ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಚರ್ಲಥನ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಶಂಕರ್, ಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರೇಮಿಯರ್ ಆನಂದ್, ಷಣ್ಮುಗ, ಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ ರಾಜ, ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಪೆರಿಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಬಾಲ್ ಶೇಖರ್, ರಾಜಕೃಷ್ಣ ರಾಜವೆಲ್, ವೇಲವನ್, ಜಯಕೃಷ್ಣ, ಮೋಹನ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಧರಣಿಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲಾರ, ಸಂಜು ಪರಮಶಿವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜು, ತೆನೆಯೂರು ನಾಗೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>