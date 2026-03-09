ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
bangaluru rural

ಆನೇಕಲ್: ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡವೀಗ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:31 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:31 IST
ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ
ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿರುವುದು
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕುರುಹು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ಬೋರ್ಡ್‌
ಶಾಂತಕುಮಾರ್
ಮರಿಯಪ್ಪ
SchoolAnekalStudentBangaluru

