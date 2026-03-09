ಆನೇಕಲ್: ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡವೀಗ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣ

<p><strong>ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಯಮರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ₹8-10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ನೆಲಸಿದ್ದ ಜಾಗವೀಗ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಂಬೇನಹಳ್ಳೀ ಸರ್ವೆ ನಂ.71ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 39 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ₹10-12 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾಕಲಿಸಿದ್ದ ತಾಣವೀಗ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳ ಕಾಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕುಡುಕರ ತಾಣ: </strong>ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಡುಕರ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬೀಸಾಡಿ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿವೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿವೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 39 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>