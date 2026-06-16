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ಆನೇಕಲ್: ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ‘ವಾಟರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌’

ಮರಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ । 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳ ಪೋಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:08 IST
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Comments
ಗೋಪಾಲಪ್ಪ
ಗೋಪಾಲಪ್ಪ
ನಿರುಗಂಟಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವು ಗಿಡ–ಮರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಗಿಡ–ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎರೆವೆ.
ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ ನೀರುಗಂಟಿ
BangaloreAnekaltree

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