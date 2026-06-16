<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಕತೆ ಇದು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ಎರೆದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಿ ಸಲಹಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಮರಗಳಾಗಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಡೆಸೊಣ್ಣಹಟ್ಟಿಯ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆಡೆಸೊಣ್ಣಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಗಂಟಿ(ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಮರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅರಣ್ಯ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀರುಗಂಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇತನ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇವರ ನಿಶ್ವಾರ್ಥದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಫಲವಾಗಿ ಬಂಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಮಾನ್ಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1,200, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2,000, ಕರೋಲಿನ್ ಬಡಾವಣೆ ಸಮೀಪ 800, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ 300, ಮರಸೂರು ಆಡೆಸೊಣ್ಣಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ 1,000 ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ’ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ‘ಗಿಡನೆಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಗಿಡ ಸತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?, ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ?... ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಲಾರರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈಗ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಂತಾಗಿ’ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ನಿರುಗಂಟಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವು ಗಿಡ–ಮರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಗಿಡ–ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎರೆವೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ ನೀರುಗಂಟಿ</span></div>.<p> <strong>ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು...</strong> </p><p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದಿದ್ದರು’. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವವರ ನಡುವೆ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಿಡಗಳು ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುರಳ ಪಿಡಿಒ ಮರಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>