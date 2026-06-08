ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣವೇ ರೋಗ ಹರಡುವ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ

<p>ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ರೋಗ ಹರಡುವ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ದುರ್ನಾತ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದಾಪುರ ಕೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸ ವಿಂಗಡನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 100-140 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವು ಕಸದ ಗಬ್ಬಿನಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ: ಕಸ ವಿಂಗಡನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೊಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕಸದ ವಾಸನೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂದಾಪುರದ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿಗೂ ಪುರಸಭೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್: ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ ಪುರಸಭೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲುಷಿತ ಜಲಮೂಲ: ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದಾಪುರ ಕೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರ ಕೆರೆ ಜಲಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಚಂದಾಪುರ ಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-15-2050978725</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>