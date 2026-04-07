ಆನೇಕಲ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯನಗರವು ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಜಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ಬಿ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ 'ಕಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರದ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿಯು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 30*40 ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಂದಾಜು ₹2-3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಸದಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯಸಿಟಿಯ ಹಲವು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸದ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ-ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವೃದ್ಧರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ನೀಡಿ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಗಬ್ಬುನಾತ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಮುಖಪುಟದ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ಬಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಕೆಎಚ್ಬಿಯು ಕಸದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಎಚ್ಬಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಚಂದಾಪುರದ ಸೂರ್ಯನಗರವು ಎರಡು ಪುರಸಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆಯು ಸೂರ್ಯಸಿಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿಯ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೆಎಚ್ಬಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಎಚ್ಬಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>