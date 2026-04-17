ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಹಸನು

ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ರೈತರಿಗೆ ಬಮುಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾದ್ಯ. ರೈತರು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹3 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿನಿ ಡೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಹಾಲ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಂಎಫ್, ಬಮುಲ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಡೇರಿಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಐದಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ₹2,400 ರಾಸುಗಳ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಮುಲ್ ಶಿಥಲ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಜಿ.ಸುರೇಶ್, ಹಾಲ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಎಚ್.ಟಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕುಮಾರ್, ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿರಾಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ