ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯ ಒಣಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವ

ಆನೇಕಲ್ : ಪಟ್ಟಣದ ಧರ್ಮರಾಯ, ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ಒಣ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಒಣಕರಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3ಕ್ಕೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಎ.ರಮೇಶ್ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವೀರಕುಮಾರರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಡಿಕ್ ಡೀ-ಡೀಕ್ ಡೀ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಪೂಜಾರಿಗಳು ಗಂಟೆ ನಾದ ಮತ್ತು ಡಮರಿನ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಕರಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಒಣಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಶಂಕರಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ನಂತರ ಇರಾವಂತನ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಂತೆ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೆ ಮಾಳದ ಬಳಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಸಂತೆ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕರಗ ನೃತ್ಯದ ನಂತರ ಇರಾವಂತನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅಗ್ನಿಕೊಂಡವನ್ನು ಹಾದ ನಂತರ ಕರಗವು ನಗರ್ತರ ಪೇಟೆ, ಉಳ್ಳಿ ತಿಗಳರ ಬೀದಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮರಾಠಿ ಬೀದಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ದೇವಾಂಗ ಪೇಟೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಬೀದಿ, ಗಾಂಧೀ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು.

ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ತಲುಪಿತು. ಕರಗವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರಗ ಸಮಿತಿಯವರ ಆನಂದ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವೀರಕುಮಾರರು ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬರಗೂರು ಪೇಟೆ, ಉಳ್ಳಿತಿಗಳರ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೃಹತ್ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕರಗಕ್ಕೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರಗವು ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಕಲಾವಿದ ಮುನಿರಾಜು ಅವರ ಡೋಲಿನ ವಾದನಕ್ಕೆ ಕರಗವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವೆಡೆ ಭಕ್ತರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕರಗದತ್ತ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಕುಡಿಕಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಒಣಕರಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಬುಧವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಏ.06ರಂದು ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-15-691108642