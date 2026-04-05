ಆನೇಕಲ್‌ ಧರ್ಮರಾಯ ಉತ್ಸವ

ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆಬೀದಿಯ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು. 200 ಕೆ.ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ತಿಲಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು ಡೋಲು, ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ನಡೆಸಿದರು. ಡೋಲು ಕಲಾವಿದರ ಮೋಡಿ ರಾಗದ ತಾಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ವನಜಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು.</p>.<p>ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಎ.ರಮೇಶ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆ ತಣಿಸಲು ಅರವಂಟಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುರೇಶ್, ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ, ಹಾಲ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮರಾಜು, ನಿರಂಜನ್, ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಜಗದೀಶ್, ಮುರಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆನಂದ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರು, ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್, ದೀಪು, ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಯರು, ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>