ವೈಭವದ ಒಣ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

<p>ಆನೇಕಲ್ : ಪಟ್ಟಣದ ತಿಗಳರ ಬೀದಿಯ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಭಜನೆಮನೆಯ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಒಣ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ವೈಭವದ ಕರಗ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಕರಗದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರಾದರು. ಮೂರವರೆ ತಾಸು ಕರಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 2.30ಕ್ಕೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಭಜನೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೊರಬಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಢಿಕ್ ಡೀ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಉದ್ಘೋಷದಿಂದ ವೀರಗಾರರು ಕರಗ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಿಗಳರ ಬೀದಿಯಿಂದ ಕರಗವು ವೀರವಸಂತರಾಯನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀರ ವಸಂತರಾಯನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂತೆ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಬಳಿ ಸಾಗಿತು. ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ಮಡಿಲು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಕರಗವು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕರಗವು ವಾಧ್ಯಗಾರರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಿತು. ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕರಗವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನರ್ತಿಸಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ವೀರವಸಂತರಾಯನದ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಕರಗವು ತಿಲಕ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು. ತಿಲಕ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕರಗವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ತಿಲಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿಗಳರ ಪೇಟೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕರಗವನ್ನು ವಹ್ನಿಕುಲ ಸಮಾಜದ ಮನೆಮನೆಗಳ ಬಳಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಂಗೋಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಾಧ್ಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ವಹ್ನಿಕುಲಸ್ಥರು ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಿ ಕರಗವನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರಗವು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕರಗದೆಡೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರಗವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಕರಗವು ವೈಭವದಿಂದ ನರ್ತಿಸಿತು. ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ನಡುವೆ ಕರಗವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನರ್ತಿಸಿತು. ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಕೊಂಡಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಯುವಂತೆ ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಸಾಗರ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಗವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕರಗವು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಣಕರಗ ವೈಭವದ ನೃತ್ಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿತು. ಮೂರವರೆ ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕುಣಿದ ಕರಗವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಜನೆ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕರಗವು ವೈಭವದಿಂದ ನರ್ತಿಸಿತು. ಮೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೆಂತೆ ಕರಗವು ನರ್ತಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಹೋಗಲು ಬಂದ ಕರಗವು ವಾಧ್ಯದ ನಾದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಕುಣಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. ವೀರಕುಮಾರರು ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆಕೆತ್ತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಡಿಕಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ(ಧ್ವಜಾರೋಹಣ) ಆರಂಭವಾದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಣಕರಗ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದವು. ಸೋಮವಾರ ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಒಣಕರಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ತಿಗಳರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಪರಂಗೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕರಗವು ನರ್ತಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-15-1559775807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>