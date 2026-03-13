ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural

ಆನೇಕಲ್: ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bangaloeBangalore Urban district
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT