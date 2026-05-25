80 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಊರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆರಟಿಗನಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಊರಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಊರಹಬ್ಬವು ಮೇ 25ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇ 18ರಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲಂಕೃತ ಬೆಲ್ಲದಾರತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೇ 25ರ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12.30ಕ್ಕೆ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಕರಗಗಳು ಗೆರಟಿಗನೆಬೆಲೆಯ ವಿಶೇಷ: ಗೆರಟಿಗನಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಕರಗದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕರಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದ ವಿಶೇಷ. ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರಗಗಳನ್ನು ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 12.30ಕ್ಕೆ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-15-1615430658</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>