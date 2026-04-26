ಹೆನ್ನಾಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರತಿ ಮೇ 1ಕ್ಕೆ

ಜಿಗಣಿ(ಆನೇಕಲ್): ಹೆನ್ನಾಗರದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಂದು ದೀಪಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 10ಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರತಿ ಬೆಳಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆರ್.ಕೆ.ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೂ ದೀಪಾರತಿ ಬೆಳಗಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೈಲಾರ ಲಿಂಸ್ವಾಮಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀಪಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹೆನ್ನಾಗರ, ಯಾಡಂಹಳ್ಳಿ, ಎಚ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಾಪುರ, ಬನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಅಗರ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುನಿರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>