ಹೊಳೆದಬ್ಬಗೂಳೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ

ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಬ್ಬಗೂಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಹೊಳೆದಬ್ಬಗೂಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಜಗದೀಶ್ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ಹೊಳೆಗೆ ಹೊರಟು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹೊಳೆ ಪೂಜೆ ನಂತರ ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೀರಗಾಸೆ, ನಂದಿಧ್ವಜ ಮತ್ತು ವಾಧ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ರಾಜಾಪುರ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಆಕರ್ಷಕ ವೀರಗಾಸೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಳೆದಬ್ಬಗೂಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಂಡದ ಬಳಿ ಬಂದರು. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಂಡ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜನಜಾತ್ರೆ ನಡುವೆ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಲ್ಲದಾರತಿ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮದೇವಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲಸು, ವಿವಿಧ ಬಗೆ ಕಾಳು ಸಾರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಪ್ರಸಾದ ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದ ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಸಾರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸವಿದರು. ಐದಾರು ಬಗೆ ಕಾಳುಗಳು, ಹಲಸು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆ ತರಕಾರಿ ಬಳಸಿ ಸಾರು ಮಾಡುವುದು ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಸೊಗಡು ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-15-1790327993