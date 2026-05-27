ಹುಕ್ಕಾ ತಂಬಾಕು ದಾಸ್ತಾನು: ಸೆರೆ

ಆನೇಕಲ್: ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ವೊಂದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೈಲೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಕ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆನೇಕಲ್ನ ರೆಹೀಶ್ (26), ಸೇಜು (23), ಯೋಗೇಶ್ (29), ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಿಷೇಧಿತ 171 ವಿವಿಧ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು, 22 ಹುಕ್ಕಾ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು, 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊಲೊ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ₹48 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನಿಷೇಧಿತ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕಾ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-15-1115968113