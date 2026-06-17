ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾತಯ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ

<p>ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ನಾರೇಯಣ ತಾತಯ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾಧುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ನೂರಾರು ಸಂತರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಯೋಗಿ ನಾರಾಯೇಣರ ತತ್ವ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೆರಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ಕೋಲಾಟ, ವೈ.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಪ್ಪ ತಂಡದಿಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೀರ್ತನೆ, ತಾತಯ್ಯನ ಭಜನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಜನೆ ಕಲಾವಿದರು ದೇವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಆಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪುಟ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಕೈವಾರ ತಾತಾಯ್ಯರ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಆಶ್ರಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 1,050 ಮಂದಿ ಸಾಧುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ, ಸಾಧು– ಸಂತರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು, ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿಲು ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವನ್ನಲವಾಡಿಯ ರತ್ನಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಕಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಕೆ.ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಬಾಬು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ವಿನಯ್, ಮುನಿರತ್ಮಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-15-89709515</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>