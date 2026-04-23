9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರಗ ಹೊರಲಿರುವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ತಿಗಳರ ಬೀದಿಯ ಭಜನೆ ಮನೆಯ ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಕರಗ ಶಕ್ತ್ಯೋತ್ಸವವು ಏ.30ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪೂಜಾರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರಗ ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ.22ರ ರಾತ್ರಿ 9ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.30ರಂದು ಹಸಿ ಕರಗ, ಮೇ 3ರಂದು ಒಣ ಕರಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಜನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು, ಪಟ್ಟಣದ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು ಒಟ್ಟು 9 ಬಾರಿ ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಭಜನೆ ಮನೆಯ ಕರಗ ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಟೆ ಜಗಳ, ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏ.22ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಗಣ ಮತ್ತು ಜಲಧಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಕರಗ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>