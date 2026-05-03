ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೊರಕೆ ಏಟು!

ಆನೇಕಲ್: ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಭಜನೆ ಮನೆಯ ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ದೇವಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಕೋಟೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಪೊರಕೆ ಏಟು ತಿಂದರು!.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಳಿ ವೇಷಧಾರಿ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಶಿವಾದ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಆನೇಕಲ್ನ ಸಂತೆ ಮಾಳದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಹಸಿ ಕರಗದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಕೋಟೆ ಜಗಳವೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಳಿ ಆವಾಹನೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಕೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಪೊರಕೆ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು. ಪೊರಕೆ, ಮೊರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ನೆಲದ ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ ಮರ ಏರುವುದು, ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಕೃಷ್ಣ, ದ್ರೌಪದಿ, ಪಾಂಡವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಬೃಹತ್ ವೀರ ವಸಂತರಾಯ: ಕರಗದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಆಚರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀರ ವಸಂತರಾಯನ (ಬಲಿರಾಮ) ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>