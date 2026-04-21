ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಮುನೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಗೆರೆ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ತಿಮ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ, ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೋಲಾಟ ಮಂಡಳಿ, ಜೈ ಮಾರುತಿ ಕೋಲಾಟ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ದುರಮ್ಮ ಕೋಲಾಟ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕರ್ಷಕ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಮಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿ.ವಿ ಬಾಬು, ಸಿ.ಮುನಿರಾಜು, ಗೆರಟಿಗನ ಬೆಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎಚ್.ಎಂ.ತಿಮ್ಮರಾಜು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ನಂಜಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ವಾಸ್ತು ಶ್ರೀಧರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>